Son dakika haberleri: Karabük'te kamu kurumlarına "HES kodu" olmadan girilemeyecek - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilmesine izin verilmeyecek.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından Vali Gürel ve katılımcılara bilgi verildi.

Gürel, toplantıda, Valilik ve kaymakamlık girişlerindeki HES kodu zorunluluğunun tüm kamu kurumlarında uygulamaya geçirilmesine karar verildiğini belirtti.

Vali Gürel, salgın denetim ekipleri, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) başarı oranı, izolasyon tedbirleri, şehir içi toplu ulaşım, sosyal mesafe, maske kullanımı, kronik hastalar ile 60 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalar, ev izolasyonu, salgın yönetimi ve çalışma rehberi, Kovid-19 kapsamında uygulanan cezalar, eğitim, doğal afetlerde alınacak tedbirler, çevre ve hava kirliliği, yatırımlar ve projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Vali yardımcıları Muhittin Gürel, Ahmet Karatepe ve Ertuğrul Aslan, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.