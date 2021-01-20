Son dakika haberleri! - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi

20.01.2021 15:20

Son dakika 3. sayfa haberi... - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi Tırı uçuruma yuvarlanmaktan kar ve ağaçlar korudu Karabük'te gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken kazalar ardı sıra geldi.

- Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi

Tırı uçuruma yuvarlanmaktan kar ve ağaçlar korudu

KARABÜK - Karabük'te gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken kazalar ardı sıra geldi.

Karabük'te kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza bürünürken kazalar da ardı sıra geldi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile buzlanan yollar da kayan araçlar kaza yaptı.

Karabük-Yenice karayolunda da iki tırın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Yenice istikametinden Karaük'e seyir halinde olan 78 BN 730 plakalı Mercedes marka tır makaslaması sonucu yoluğu trafiğe kısmen kapattı. Yenice istikametine seyir halinde olan başka bir tır makaslayan tıra çarparak yoldan çıktı. Faciadan dönülen kazada tır kar kalınlığının fazla olması ve ağaçların sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada şans eseri iki sürücü de yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ekipler kent genelinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri! - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi
Son dakika haberleri! - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi
Son dakika haberleri! - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi
Son dakika haberleri! - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi

Karabük, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! - Karabük'te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi - Son Dakika


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