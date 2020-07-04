Son dakika haberleri: Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

Son dakika haberlerine göre Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıKARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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