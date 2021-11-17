Gören de bedava zanneder! Bu görüntüler Türkiye'de araç piyasasının geldiği noktanın özeti

Cemil Çiçek'ten kendisine tepki gösteren Bahçeli'ye yanıt! Erdoğan görüşmesini işaret etti

11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı

Zincir mağazalardan vatandaşa uyarı: Sıkıntı daha da büyüyecek, imkanı olan şimdi alsın

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Bir konu dışında hiçbir açıklaması doğru değil

KARABÜK'te, panelvan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi yolu Dayıslar Köyü yakınlarında meydana geldi. Birol B. (35) idaresindeki 19 AAR 218 plakalı doğalgaz şirketine ait hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen Gültekin U. (56) yönetimindeki 78 AAE 848 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.