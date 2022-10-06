Son dakika haberleri! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.10.2022 18:38
Son dakika haberleri! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Kavşaktepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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