Son dakika haberleri! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Kavşaktepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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