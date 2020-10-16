Karabük'te sahte içki sattığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

Karabük'te sahte içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sahte içki sattığı iddia edilen F.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliye ait 2 ikamet ve aracında yapılan aramalarda, 18 adet 0,5 litrelik şişede, bir rakı şişesinde ve 2 adet 5 litrelik şişede alkol, 16 anason kiti ile 72 doluma hazır boş şişe ele geçirildi.