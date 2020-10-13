Son dakika haberleri... Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

13.10.2020 14:11
Son dakika haberleri... Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Karabük'teki özel bir hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Karabük'teki özel bir hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 9 Ekim'de rahatsızlanan Harun İnanç (54) hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen İnanç, 11 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetti.

İnanç'ın sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Ereğli ilçesinde bir kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Zonguldak, Karabük, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü - Son Dakika

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