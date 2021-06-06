Karabük'te seyir halindeyken alev alan tırda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Abdülkadir Çalık idaresindeki 42 EJ 202 plakalı tır, Demir Çelik Kavşağında seyir halindeyken alev aldı.

Tırdan alevlerin yükseldiğini fark eden uygulama noktasındaki polis ekipleri yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

Polislerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü yangında çekici bölümünde hasar oluştu.