Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

21.11.2020 17:24

Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti Kentte bugüne kadar toplam vaka sayısı ise 10 bini aştı Karabük'te son 30 gün içinde korona virüsten dolayı ölenlerin sayısı 68'e yükselirken, 17 Mart'tan bu yana kent genelinde ölenlerin sayısı ise 114'e ulaştı.

Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Kentte bugüne kadar toplam vaka sayısı ise 10 bini aştı

KARABÜK - Karabük'te son 30 gün içinde korona virüsten dolayı ölenlerin sayısı 68'e yükselirken, 17 Mart'tan bu yana kent genelinde ölenlerin sayısı ise 114'e ulaştı.

Ülke genelinde hızla yeniden artış gösteren Korona Virüs vakalarının en yoğun olduğu illerden biri olan Karabük'te bugüne kadar toplam pozitifli vaka sayısı ise 10 bini aştı. Günlük ortalama 300'ün üzerinde pozitif vakaların çıktığı kent genelinde son bir ayda virüsten ölenlerin sayısı ise 68 oldu.

Son 24 saat içinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Şaban Kürşat K. ve İbrahim A. (89), Ayşe C. (67), Halil Y. (68), Mehmet D. ile Arslan K. yaşamını yitirdi. Bu ölümlerle birlikte kentte korona virüsten ölenlerin sayısı ise 114'e yükseldi.

"Ev ziyaretleri yasaklanmıştı"

Öte yandan kent gelinde vaka sayılarının hızla artış göstermesinden dolayı korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İl, ilçe ve beldelerde 17 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretleri yasaklanmıştı.

Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs, Karabük, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te son 30 günde korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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