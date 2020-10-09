Son dakika haberleri... Karabük'te su oluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... Karabük'ün Eflani ilçesinde su oluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde su oluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, İsmail ve Gülüzar Savcu çifti, ilçeye bağlı Halkevli köyünde hayvanları otlatmaya götürdü. Bir yaşındaki bebekleri Ayşe Nur Savcu'yu da yanına alan çift, meradaki bir su oluğunun yanına oturdu. Bu sırada çiftin bebekleri emekleyerek su oluğuna düştü. Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen bebek, müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Ayşe Nur bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Karabük'te su oluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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