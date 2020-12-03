Son dakika haberleri: Karabük'te takibe alınan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Karabük'te polis ekipleri tarafından takibe alınan ve durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Mdürülüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ankara istikametinden gelen bir otomobili takibe alan ekipler, kent girişinde oluşturulan noktada durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar sentetik kannabinoid maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan F.S. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.