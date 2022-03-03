Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI - Son Dakika

KARABÜK'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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