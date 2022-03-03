Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI

03.03.2022 17:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARABÜK'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı.

KARABÜK'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI
Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI
Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI

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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KARABÜK'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 9 GÖZALTI - Son Dakika
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