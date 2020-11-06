Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi bazı kararlar aldığı belirtildi.

Toplantıda, Kovid-19 salgınını önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak

için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda bugüne kadar birçok

kısıtlamaya gidildiği, birçok ilave tedbir alındığı ve alınmaya devam edildiği bildirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'ten Kovid-19 immün plazma bağışçısı olarak il dışına çıkan kamu çalışanlarının, karantina uygulamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Ayrıca, kamu ve özel sektör çalışanlarının Kovid-19 immün plazma bağışı yapmak

amacıyla günübirlik il dışına çıkmak istemeleri halinde, iş yeri ve kurum amirlerine bilgi vermek ve bağışta bulunduğunu belgelendirmek kaydıyla idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

Sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla apartman ve site içerisinde yer alan kapalı ortak kullanım alanlarının pandemi süresince

kullanılmamasına ve konunun takibinden apartman ve site yöneticilerinin sorumlu

olmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartman ve sitelerin bahçe ve açık alanlarında toplu etkinliklerin (taziye, mevlit

töreni, piknik, kutlama, merasim, eğlence vb.) yapılmasının yasaklanmasına ve aynı

aileden olmayan 5 kişiden fazla kişinin bu alanlarda bir araya gelmesine müsaade

edilmemesine, yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.