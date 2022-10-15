Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

15.10.2022 00:30

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

K.M.K. idaresindeki 78 BM 009 plakalı otomobil, Şehit Reşat Ateşe Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritten gelen H.K. yönetimindeki 60 ADL 821 ve B.S'nin kullandığı 68 EA 704 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rıza Aydın idaresindeki 78 AR 159 plakalı panelvan, Kayabaşı köprüsü mevkisinde bisikletli Batuhan Aydemir'e (13) çarptı.

Yaralanan Aydemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

A.Y. yönetimindeki 78 AU 623 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda yol kenarındaki 78 BG 287 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan sürücü A.Y. hastanede tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı Karabük gündem haberi | Karabük'ten maden ocağında patlama meydana gelen Bartın'a destek Karabük gündem haberi | Karabük'ten maden ocağında patlama meydana gelen Bartın'a destek
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 06:34:34. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement