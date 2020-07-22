KARABÜK Valisi Fuat Gürel, koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı'nda bir araya gelmenin önüne geçmek için toplu etkinlikleri yasaklayacaklarını açıklarken, vatandaşlar alınan kararın yerinde olduğunu söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu olarak yapılacak etkinlikleri yasaklayacaklarını açıklarken, vatandaşlar kararı destekledi. Engin Yalçın isimli vatandaş bugünlerin birlik içinde atlatılması gerektiğini ifade ederek, "Kesinlikle doğru bir karar. Valimizin aldığı bu karar doğru bir karar. Bugünlerde yapılan her şey herkesin sağlığı için. Biz her zaman diyoruz, maske, sosyal mesafe ve hijyen her zaman ön plandadır. Bayramın birinci gününü ailemle geçireceğim. Nasip olursa kurbanımı keseceğim. Bayramlaşmalarımızı da sosyal medya üzerinden ve telefonla gerçekleştireceğim" dedi.