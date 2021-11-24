Son dakika haberleri! Karabük Valisi Gürel'den şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 4 yıl önce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gürel çifti, Safranbolu ilçesinde yaşayan şehit Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın'ın Emek Mahallesi'ndeki evine gitti.

Şehit öğretmenin annesiyle bir süre sohbet ederek çiçek veren Gürel, "Devletimiz, şehit ve gazi ailelerinin daima yanında. Aybüke kızımıza ve şehit öğretmenlerimize 24 Kasım vesilesiyle rahmet diliyorum, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Ziyarette Vali Gürel'e Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş eşlik etti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.