Son dakika haberleri... Karacabey Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında bu yıl da bayramı evlerinde geçirmek zorunda kalan yetim ve yardıma muhtaç çocukları evlerinde ziyaret ederek, çocuklar için özel hazırlanmış hediye paketlerini teslim etti.

Karacabey Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında bu yıl da bayramı evlerinde geçirmek zorunda kalan yetim ve yardıma muhtaç çocukları evlerinde ziyaret etti. Ekipler, kapı kapı dolaşarak çocuklar için özel hazırlanmış hediye paketlerini teslim ederken, çocukların mutluluğuna da ortak oldu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya hissettiğimiz bu dönemde, salgından dolayı güle oynaya parklarda, sokaklarda vakit geçiremeyen çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa gülümsetmek için evlerinde çocuklarımızı ziyaret ettik ve hediyelerle bayram öncesi onları sevindirelim istedik. Karacabey Belediyesi olarak, yetim çocuklarımızla her yıl iftar yemeğinde bir araya geliyorduk. Onu da salgın dolayısıyla bu yıl ev ziyaretleri programı içerisine almış olduk. Çocuklarımız, kuşkusuz bu sürecin en çok etkilenenleri arasında. İnşallah korona virüs en kısa sürede sona erdiğinde, çocuklarımız yeniden güle oynaya parklardaki yerlerini alıp, arkadaşlarıyla birlikte doyasıya vakit geçirecekler. Onların yüzlerindeki gülümsemeyi, mutluluğu görmek paha biçilemez. Bu vesileyle, herkese hayırlı bayramlar diliyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum." - BURSA