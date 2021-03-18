Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1 - Son Dakika

Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1

18.03.2021 17:07
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1, System.String[]

Son dakika haber... STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Salim Şanlıer (xx), Ozan Burak Akduman (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xxx) – Hasan (xx), Sergen (xx), İlyas (xx), Taşkın (xx) (Dk.76 Abdullah), Gökhan (xx) (Dk.83 Temel), Onur (xxx), Rasimcan (xx), Berk (xx) (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Salim Şanlıer (xx), Ozan Burak Akduman (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xxx) – Hasan (xx), Sergen (xx), İlyas (xx), Taşkın (xx) (Dk.76 Abdullah), Gökhan (xx) (Dk.83 Temel), Onur (xxx), Rasimcan (xx), Berk (xx) (Dk.72 Arda), Sadık (xx), Ömer (x) (Dk.83 Eren)BODRUMSPOR: Yakup (x) - Süleyman (x), Oğuzhan (x) (Dk.79 Enes), Batuhan(x) (Dk.60 Adem), Orhan (xx), Ozan (x), Muhammet(x), Emre (x), Cenk (x) (Dk.79 Emirhan), Halil (x) (Dk.60 Hüseyin), Murat (x) (Dk.80 Burak)GOLLER: Dk.86 Temel (P), Dk.90 İlyas (Karacabey Belediyespor) Dk.18 Ozan (P) (Bodrumspor)  SARI KARTLAR: Rasimcan, Onur, Ömer (Karacabey Belediyespor) Halil, Murat, Emre (Bodrumspor)KIRMIZI KART: Dk. 90 Emirhan (Bodrumspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.12'nci dakikada Berk'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.18'inci dakikada Batuhan'ın Onur tarafından düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ozan topu filelere gönderdi: 0-1.32'nci dakikada Gökhan'ın vuruşunda top kaleci Yakup'ta kaldı.36'ncı dakikada İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Onur'un kafa vuruşu sonucunda top üst direğe çarparak auta çıktı.48'inci dakikada Murat'ın ortasında Cenk'in kafa vuruşunda top kaleci Veysel'de kaldı.58'inci dakikada Sadık'ın vuruşunda kaleci Yakup topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.66'ncı dakikada Hüseyin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ozan'ın vuruşunda kaleci Veysel topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.77'nci dakikada Abdullah'ın vuruşunda top kaleci Yakup'ta kaldı.85'inci dakikada Emirhan'ın Sadık'ı ceza sahasında düşürmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Temel topu ağlarla buluşturdu:  1-1.86'ncı dakikada Ozan'ın vuruşunda top kaleci Veysel'de kaldı.90'ıncı dakikada Arda'nın vuruşunda top üst direkten ceza sahasına döndü. Ceza sahasına dönen topu takip eden İlyas topu ağlara gönderdi:  2-1.Aynı dakikada Bodrumspor'da Emirhan Subaş, rakibine sportmenlik dışı hareketinin ardından direkt olarak kırmızı kart gördü.

Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor, Bodrumspor 'u 2-1 mağlup etti.


Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1

Hüseyin Murat, Karacabey, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Karacabey Belediyespor - Bodrumspor: 2-1 - Son Dakika Spor


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