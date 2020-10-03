Son dakika haberleri... Karacabey Belediyespor'da transfer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Erokspor'dan orta saha oyuncusu Alper Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkisine transfer yaptık. Alper Karaman, genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki Alper Karaman, geçen sezon Erokspor formasıyla çıktığı 32 müsabakada, 4 gol attı.