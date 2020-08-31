Voleybol Erkekler 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, iç transferde Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir ile birer yıllık sözleşme yeniledi.

Dış transferde ise Tofaşspor'dan Kubilay Balcı, Antalya Korkuteli Belediyespor'dan Furkan Baba, Tolga Coşkunlar ve Sercan Dikgöz ile Galatasaray'dan Gökay Sertel'i transfer etti.

Antrenör Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu yıl play off için iddialı bir ekip oluşturduklarını belirterek, transferleri de hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyledi.