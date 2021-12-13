Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Fırat B. ve Görkem Ç.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Tavşanlı ve Saadet Mahallelerindeki ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 450 gram esrar, 34 gram. sentetik kannbioid (bonzai),6 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan Fırat B. ve Görkem Ç., ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA