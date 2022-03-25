Son dakika haberi: KARACİĞER HASTASI 5 YAŞINDAKİ ASYA, AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: KARACİĞER HASTASI 5 YAŞINDAKİ ASYA, AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ

25.03.2022 20:51

Son dakika habere göre KARS'ta, karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Asya, tedavisi için ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

KARS'ta, karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Asya, tedavisi için ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

Kars'ta yaşayan Daştan ailesinin 5 yaşındaki kızı Asya, rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Asya'ya burada ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Hastalığı ilerlediği için karaciğer nakli gerekebileceği, bunun da donanımlı bir merkezde olması gerektiğini belirten doktorlar, durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığın yaptığı inceleme sonucu minik Asya'nın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Karaciğer yetmezliği bulunan minik Asya, annesi Hayriye Daştan'ın refakatinde ambulans uçak ile akşam saatlerinde Adana'ya getirildi. Adana Havalimanı'na inen ambulans uçaktaki Asya ve annesi Hayriye Daştan, kendileri için gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

Son dakika haberi: KARACİĞER HASTASI 5 YAŞINDAKİ ASYA, AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ
Son dakika haberi: KARACİĞER HASTASI 5 YAŞINDAKİ ASYA, AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ
Son dakika haberi: KARACİĞER HASTASI 5 YAŞINDAKİ ASYA, AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KARACİĞER HASTASI 5 YAŞINDAKİ ASYA, AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KARACİĞER HASTASI 5 YAŞINDAKİ ASYA, AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ - Son Dakika
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