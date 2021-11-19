Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sağlık Bakanlığı binası önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler anıldı.
Vatandaşlar Grubu isimli girişimin gerçekleştirdiği anma programı kapsamında Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunuldu.
Yapılan açıklamada, Karadağ'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 2 bin 231 kişinin unutulmaması gerektiği ifade edilerek can kaybının artmaması için hükümete Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması konusunda daha hassas davranması çağrısında bulunuldu.
Karadağ'da toplam vaka sayısı 153 bin 743 olarak kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı - Son Dakika