Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı

27.04.2022 12:45
Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı

Son dakika haberleri... Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, ülkedeki birkaç okulda bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, ülkedeki birkaç okulda bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bomba ihbarları sonrası ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Sabah saatlerinde Karadağ'ın Niksic, Bar, Berane ve Plav Belediyelerindeki bazı okullara bomba koyulduğuna dair ihbar gelmesi üzerine, okullar polisin kontrolüne girdi.

Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı
Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı
Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı

YORUMLAR
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Karadağ, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı - Son Dakika


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