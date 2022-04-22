Son dakika haberleri | Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor

22.04.2022 15:53

Son dakika haber... Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyorSİNOP Karadeniz'de özellikle Sinop sahillerinde kara gerdanlı dalgıç kuşları ölmeye devam ediyor.

Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor

SİNOP Karadeniz'de özellikle Sinop sahillerinde kara gerdanlı dalgıç kuşları ölmeye devam ediyor. Plajlardan toplanan ve Samsun'a gönderilen kuşların ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Geçen günlerde Sinop ve Samsun kıyılarında çok sayıda görülen ölü 'kara gerdanlı dalgıç' kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmek üzere bölgelerden toplanmıştı. Son günlerde fırtınanın da etkisiyle Sinop'ta dalgaların kıyıya bıraktığı yosun ve çöplerin arasında ölümleri devam eden 10'a yakın kara gerdanlı dalgıç kuşları olduğu görüldü. Kuşların ölümleri Sinop sahillerinde devam ederken, yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Açlık veya virüs şüphesi

Konunun uzmanları tarafından yapılan ilk açıklamada göçebe kuşların balık yokluğu nedeniyle açlıktan ölebileceği veya önceki yıllarda Kanada çevresindeki kuşların bir kısmında olduğu gibi yeniden batı Nil virüsü etkisiyle öldükleri tahmin ediliyor. Samsun'da yapılan laboratuvar testlerinin ardından kesin ölüm sebepleri belli olacak.

Son dakika haberleri | Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor
Son dakika haberleri | Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor
Son dakika haberleri | Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor
Son dakika haberleri | Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor

YORUMLAR
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karadeniz, Samsun, Sinop, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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