Son Dakika | Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor - Son Dakika

Son Dakika | Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor

16.10.2020 15:13

Son dakika ekonomi haberi: Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor Filyos Limanı, doğalgaz rezervinin de merkez üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamit Han'In hayali olan Filyos liman projesini hayata geçirmesi ile yeni bir önem kazanan Zonguldak;

Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor

Filyos Limanı, doğalgaz rezervinin de merkez üssü olacak

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamit Han'In hayali olan Filyos liman projesini hayata geçirmesi ile yeni bir önem kazanan Zonguldak; 170 km açıkta bulunan doğalgaz rezervleri ile ülkenin yeniden gözdesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yeni doğalgaz rezervini açıklayacak olmasıyla birlikte Filyos Limanı'nın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Endüstrinin önemli merkezi olan Filyos, doğalgazın da merkez üssü olacak. Ülkenin karaelması olarak bilinen Zonguldak'ta kömür üretiminin ardından doğalgaz rezervinin de bulunması ile ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracak.

Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetini sürdüren Fatih Sondaj Gemisi ve bölgeye hareket edecek olan Kanuni Sondaj Gemisi'nin yakıt ikmali yapacağı liman Filyos Limanı olarak açıklandı. Limanın bir bölümü de TPAO'ya ayrıldı. Müjdelerin açıklanmasıyla birlikte Filyos Limanı'nın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Son günlerde hareketliliğin yaşandığı limandan, sondaj bölgesindeki gemilere lojistik destekler sağlanıyor.

İçinden Bartın ve Karabük'ü il olarak çıkaran Zonguldak, son yıllarda verdiği göçü doğalgaz üretiminin başlamasıyla geri kazanarak büyükşehir olma ümitlerini yeniledi. Son 7 aylık süreçte 30 büyükşehirin yanında 'Ve Zonguldak' olarak ismi anılan kent, 100 yılı aşkın taşkömürü üretiminin yanı sıra doğalgaz rezervleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Karaelmas" olarak bilinen taşkömürüyle yıllarca ülke ekonomisine katkı sağlayan ve Türkiye'nin ilk kenti olan Zonguldak'ın önümüzdeki günlerde Filyos Limanı ve doğalgaz rezervleriyle gündemdeki yerini koruması bekleniyor.

Son Dakika | Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor
Son Dakika | Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor
Son Dakika | Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor
Son Dakika | Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor

Zonguldak, Doğalgaz, Filyos, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Karaelmas Kenti, Mavi Elmas'a dönüyor - Son Dakika Ekonomi


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