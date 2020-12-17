Son dakika haberleri! Karagümrük, yeniden kazanmak istiyor

Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gelen Jimmy Durmaz, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 7 maçta görev alan Jimmy, bu maçlarda 1 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

- İstanbul