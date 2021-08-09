Son dakika haberleri: Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı - Son Dakika

Karaman'da bir kişi tartıştığı kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokakta bulunan kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitti.

Burada kayınvalidesiyle tartışan Doğan T, yanındaki bıçakla kayınvalidesini, eşi Özlem'i ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Doğan T, yakalanarak gözaltına alındı.