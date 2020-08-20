Son dakika haberleri... Karaman'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ağılönü köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında saat 20.00'den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karantina altına alınan Ağılönü köyüne giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi. Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."