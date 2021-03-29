Son dakika haberleri: Karaman'da Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı - Son Dakika

Karaman'da Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen çocuk kütüphanesi açılışına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, burada yaptığı konuşmada, bu yılın Kütüphaneler Haftasının temasının 'Çağları aşan söz ve pandemi sürecinde kütüphanecilik' olarak belirlendiğini söyledi.

Bir sözü ile çağları aşan Yunus Emre'nin, Mevlana'nın ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in şehrinde yaşadıklarını ifade eden Yemiş, "Gayretimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin de çağları aşacak sözler söylemesine katkı sunmaktır. KOP İdaremizin, Karaman Valiliğimizin, İl Özel İdaremizin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile kurduğumuz bu kütüphane ve etkinlik alanı da bu niyetin ve gayretin bir sonucudur." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Vali Işık ve beraberindekiler Piri Reis Kültür Merkezindeki Türkçe Kütüphanesinin açılışını yaptı.