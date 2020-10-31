Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

31.10.2020 15:40
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, System.String[]

Son dakika haberler... Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 5 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 5 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin yerinden çıkarak fırlayan LPG tankı ise olay yerindeki itfaiye erleri tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak içindeki gaz boşaltıldı.

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Y. (26), yönetimindeki 42 DPC 36 plakalı Renault marka otomobil kavşakta Turgut K. (70) idaresindeki 42 PK 853 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada 42 PK 853 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada kazayı haber yapmak için olay yerine gelen yerel gazete muhabiri Murat Özünal'ın araçların birinden yola fırlayan Türk Bayrağını alarak kaldırıma koyması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

İtfaiye, Karaman, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü
Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak         
15:45
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler         
15:15
Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi         
14:35
Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi         
13:39
Fiyatı 20 TL birden zamlanan palamut cep yakıyor Fiyatı 20 TL birden zamlanan palamut cep yakıyor         
13:25
Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı         
13:04
Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı         
11:48
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 15:51:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Karaman'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei