Son dakika haberleri! Karaman'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, sivil toplum kuruluşları, Mimarlar Odası, Ziraat Odası, Baro Başkanlığı, Tabip Odası ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından yapılacak genel kurul ve etkinliklerin 2 Ekim'den itibaren 1 Aralık'a kadar ertelenmesi kararı alınmıştır."