Son dakika haberleri: Karaman'da oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Karaman'da oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı

20.06.2022 21:36
Son dakika haberleri: Karaman'da oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da, çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, tutuklandı.

Karaman'da, çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, tutuklandı.

Halit Ö, Alacasuluk Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cahit Ö, babası tarafından silahla yaralandı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halit Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Halit Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cahit Ö'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı Karaman'dan kısa kısa Karaman'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Karaman'da oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:22 Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu baba oldu
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:29 İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 21:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Karaman'da oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement