Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, iş yerinde müşteri olarak bekleyen kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, iş yerinde müşteri olarak bekleyen kişi yaralandı.

İmaret Mahallesi Mehmet Bey Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, iş yerinde müşteri olarak bekleyen Turgut Eryiğit, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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