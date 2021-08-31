Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Karaman'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Mehmet Akif Ş, Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarında Burak U. (27) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Akif Ş, yanında taşıdığı silahla Burak U'ya ateş etti.

Omuzun ve ayağından yaralanan Burak U. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.