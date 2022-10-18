Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlendi.

İkamet, iş yeri ve araç aramalarında 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 kılıç, kama, balta, 532 uyuşturucu hap, 25 gram esrar ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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