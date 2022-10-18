Son dakika haber... Suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

18.10.2022 11:50

Son dakika haberler... Karaman'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit, hakaret gibi suçlara karıştıkları öne sürülen iki şüpheli grubuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Delillerin toplanmasının ardından savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel hareket ekiplerinin de aralarında bulunduğu 500 personelle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İkamet, iş yeri ve araç aramalarında 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 kılıç, kama, balta, 532 uyuşturucu hap, 25 gram esrar ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlendi.

YORUMLAR
500
HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı Son dakika gündem: Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında Son dakika gündem: Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında Son dakika haber! Karaman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haber! Karaman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 18:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement