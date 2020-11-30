Son dakika haberleri... Karaman'da üç anaokulu hariç eğitim-öğretim uzaktan yapılacak - Son Dakika

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında üç anaokulu hariç eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27.11.2020 tarihli resmi yazısı doğrultusunda ildeki anaokulu ve okul öncesi eğitim kurumlarında 04 Ocak 2020 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Karaman Anaokulu, Nurcan Kocakaya Anaokulu ve Gevher Hatun Anaokulu yüz yüze eğitime devam edecek, bu okullarda velilerimiz isteğe bağlı olarak çocuklarını anaokullarına gönderebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."