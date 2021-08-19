Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, L.Ü, S.D ve İ.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 225 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.Ü. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.D savcılıkça serbest bırakılırken, İ.K çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Kaynak: AA
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