Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, L.Ü, S.D ve İ.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Karaman 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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