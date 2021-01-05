Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adem U, Abbas U. ve Burak U'yu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde bir miktar uyuşturucu hap, 2 tabanca ve tabancalara ait mermiler ile tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem U. ve Abbas U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Burak U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.