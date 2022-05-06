Son dakika haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

06.05.2022 16:40
Son dakika haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.İ.T, R.Y ve M.D, Ermenek Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.İ.T ve R.Y tutuklandı, M.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ermenek'e bağlı Güneyyurt beldesinde 4 Mayıs'ta, 3 kişi otomobille belde çıkışında gördükleri Barış Balcı (17) ve Barış Dikici'ye adres sormuştu. Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı ve Dikici vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, hayatını kaybetmişti.

Alkollü oldukları iddia edilen şüpheliler A.İ.T, R.Y ve M.D. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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