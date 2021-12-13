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Son dakika haberleri: Karamanlı'ya özgü yöresel ürünler markalaşma yolunda - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karamanlı'ya özgü yöresel ürünler markalaşma yolunda

13.12.2021 16:54
Son dakika haberleri: Karamanlı'ya özgü yöresel ürünler markalaşma yolunda

Son dakika haberi... Burdur'un Karamanlı ilçesinde üretilen tarım ürünleri, coğrafi işaret belgesiyle tescilleniyor.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde üretilen tarım ürünleri, coğrafi işaret belgesiyle tescilleniyor.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçedeki tarımsal üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını belirtti.

Üretmek kadar pazarlamanın da önemli olduğuna işaret eden Selimoğlu, bu doğrultuda coğrafi işaret belge çalışmalarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Belediye olarak Karamanlı Tarımsal Kalkınma Modeli Projesi kapsamında Karamanlı cevizi, kişnişi ve rezenesinin coğrafi işaret belgesini aldığını aktaran Selimoğlu, " Türkiye'de üç ürünün tescilini alan tek ilçe belediyesi olduk. Karamanlı ile özdeşleşen 17 farklı üründen 5'inin coğrafi işaret tescilinin yapılması için de başvuru çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." ifadesini kullandı.

Selimoğlu, ilçeye özgü yöresel ürünleri markalaştırarak yurt içinde ve dışında tüketicilerle buluşturmak istediklerini kaydetti.

Son dakika haberleri: Karamanlı'ya özgü yöresel ürünler markalaşma yolunda
Son dakika haberleri: Karamanlı'ya özgü yöresel ürünler markalaşma yolunda
Son dakika haberleri: Karamanlı'ya özgü yöresel ürünler markalaşma yolunda

Fatih Selimoğlu, Karamanlı, Burdur, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Karamanlı'ya özgü yöresel ürünler markalaşma yolunda - Son Dakika


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