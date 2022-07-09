İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Karamürsel'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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