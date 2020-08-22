Karamürsel ilçesinde, tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği ve ürün değerlendirme proje toplantısı yapıldı.

"Orman Dede Lavanta Parkı"ndaki toplantıda, "Karamürsel'de İşlenmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesi kapsamında yürülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, analiz yapılması için üreticilerden Aysel Ergül'den lavanta balı, Osman Altıngül ve Sefer Kılınç'tan ise kestane balı numunesi alındı.

Üretici Ahmet Kök'e ait bahçeden ise Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen, kalitesi dolayısıyla en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan ilçeye has samanlı zeytinin, gen analizi ve gen haritası dizilimi çalışmalarında kullanılmak üzere numune alındı.

Yapılan saha çalışmaları ve numune alımının ardından Kaymakam Osman Aslan Canbaba'nın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğretim üyesi Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi ve Dr. Öğretim Üyesi Mine Gül Şeker, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Alpaslan Gözel, Birim Koordinatörü Alkan Koç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile lavanta ve kekik üreticileri katıldı.