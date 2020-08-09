Son dakika haberleri... Karamürsel'de karpuz hasadı başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karamürsel'de karpuz hasadı başladı

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karpuz hasadı devam ediyor.

Son dakika haberleri... Karamürsel'de karpuz hasadı başladı, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karpuz hasadı devam ediyor.

Karamürsel ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aromasıyla rağbet gören karpuzun kilogramı 1- 1,2 liradan alıcı buluyor.

Bahçesinde oğullarıyla karpuz toplayan Fahrettin Kahya (50), ilçe karpuzunun tat aromasının mükemmele yakın olmasının, kullanılan gübre ve bol sulama olduğunu söyledi.

15 yaşında çiftçiliğe başladığını dile getiren Kahya, "Kendi ürünümü pazarlarda ve manavımda satıyorum. Bu yıl ürün kalitesi iyi. Geçen yıl 50 kuruştan karpuzumu sattım zarar ettim. Bu yıl toptan 1 ila 1 lira 20 kuruştan satıyorum o da beni kurtarıyor. Kendim sattığım için benim kazancım daha fazla oluyor. 3 oğlum var onlarla birlikte hasat yapıyorum bu da maliyeti düşürüyor." diye konuştu.

Kahya, bu yıl havaların çok kurak gittiğini ancak tarlasının yanında akan derenin su konusunda kendisini büyük ölçüde rahatlattığını ifade ederek,"Karamürselli üreticiler olarak, Karamürsel Belediyesinden bize yetiştirdiğimiz karpuzumuzu, kavunumuzu satacak yerler göstermesini, burada kendimiz satarak gerçekten para kazanmak istiyoruz." dedi.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Karamürsel'de karpuz hasadı başladı - Son Dakika
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