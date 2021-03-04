Son dakika haberleri... Karamürsel'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler arttırıldı.

Karamürsel ilçesinde esnafları dolaşan Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, bir takım uyarılarda bulundu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, salgınla mücadelede önlemlere uymanın önemine değinerek, "Kademeli normalleşme sürecinde Kocaeli'yi mavi yapalım. Devlet-Vatandaş el ele virüse güle güle. Kocaeli ve Karamürsel'i 'Mavi'ye dönüştürelim bunun için Karamürsel'e güveniyorum. Gördüğüm kadarıyla ilçe tam anlamıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor. " ifadesini kullandı.

Esnafların, bu süreçte çok dikkatli davranmanı gerektiğine işaret eden Ulusoy, şunları söyledi:

"Esnaflarımız çaylarına tezgahın başında ya da dükkanın içerisinde maskesini indirerek çayını içiyor. Dükkana gelen bir müşteri de virüs varsa o sırada dükkandakilere bulaştırıyor. Daha sonra o esnaf yakınlarına bulaştırıyor. Çay içmek isteyen esnaf kapının önüne çıkarak çayını içecek. Rakamın yükselmesi demek bizim bir üst risk grubuna geçmemiz demek. Esnafımızın iş yerleri yeniden kapatılırsa bu da hoş olmaz diyen Ulusoy, 'Kocaelili vatandaşlarımız, ilçeler de dahil olmak üzere el birliği ile kurallara uyalım devlet, vatandaşlar el ele vererek şu virüsten kurtulalım. Kovid-19 vaka sayıları, kademeli normalleşme sürecine geçilmesinde belirleyici olacak. İlimizde ne kadar az vaka sayımız olursa, o kadar kısıtlamalar kalkacak ve normalleşme sürecine geçilecek. Bu noktada siz vatandaşlarımızın, alınan kararlara, maske, mesafe ve temizlik kurallara uyulmasıdır. Hep birlikte mücadelemizle turuncudan mavi renge dönmeliyiz. Bu da hepimizin elinde. Aksi halde bir üst risk grubuna gireriz bu daralma demektir."

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da tedbirin hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Pandemi döneminde temel kurallara hepimiz uymalı ve bunları yaşam felsefesi haline getirmeliyiz. Yoğun bir şekilde bir araya gelinmemesi gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. Salgında çok yoğun bir mücadele var. Emniyet ve jandarma güçlerimiz, sağlık personelimiz, filyasyon ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmanın boşa gitmemesi için oto kontrolü yapmalıyız." diye konuştu.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ve İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir de katıldı.