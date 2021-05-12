Son dakika haberleri: Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği "özel çocukları" unutmadı - Son Dakika

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, özel çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Tiryaki ve yönetim kurulu üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel çocukları evlerinde ziyaret etti.

Dernek yöneticileri çikolata ve şeker ikram ettikleri çocukların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Özel çocuklar, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için hazırladıkları pankartları dernek yöneticilerine gösterdi.

Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, engelli bireylerin yanında olduklarını belirterek, onların mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.