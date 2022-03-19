Son dakika haberleri: Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencileri ağırladı

19.03.2022 10:36
Son dakika haberleri: Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencileri ağırladı

Son dakika haberleri... Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla öğrencileri misafir etti.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla öğrencileri misafir etti.

Karamürsel Atatürk Ortaokulu Neşeli Eller Sınıfı, öğretmen Ayşe Karademir Faiz rehberliğinde İlçe Jandarma Komutanı İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir'i ziyaret etti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günün anlam ve önemini anlatan şiirler okuyan öğrenciler, daha sonra komutanlık birimlerini gezdi.

Öğretmen Faiz de "Deneye Deneye Dünyamız İçin El Ele eTwinning" Projesi'ne katıldıklarını aktararak, bu tür projelerle öğrencilerin gelişimlerinin desteklendiği, bu nedenle de çok mutlu oldukları kaydetti.

Minik öğrenciler de böyle bir gün yaşadıkları için öğretmenlerine, okul idarecileri ve müdürlerine teşekkür etti.

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Karamürsel, Jandarma, Hisarcık, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencileri ağırladı - Son Dakika


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