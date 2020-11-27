Son dakika haberleri | Karantinadaki köye girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı

Son dakika haberleri... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye seyyar satış amacıyla gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye seyyar satış amacıyla gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 16 Kasım'da karantinaya alınan Sakızköy'ün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Ekipler, ağaçlık alandan köye girmeye çalışırken fark ettikleri M.E. ve H.D'yi yakaladı. Köye çorap ve atlet satmak için girmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere, 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Lüleburgaz, Kırklareli, Seyyar, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Karantinadaki köye girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı - Son Dakika

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