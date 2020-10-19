Son dakika haberleri! Karantinadaki TSK personeline sıkı denetim - Son Dakika

Son dakika haberleri! Karantinadaki TSK personeline sıkı denetim

19.10.2020 10:50
Son dakika haberleri! Karantinadaki TSK personeline sıkı denetim, System.String[]

Son dakika habere göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs ile mücadele kapsamında, karantina kurallarına uyumu denetlemek için özel ekipler oluşturuldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs ile mücadele kapsamında,  karantina kurallarına uyumu denetlemek için özel ekipler oluşturuldu. Salgının kışlalardan uzak tutulmasını hedefleyen çalışma kapsamında, koruyucu kıyafet giyen ekipler personelin evlerine denetimlerde bulunuyor, karantina kurallarına uymadığı belirlenen personele yaptırım uygulanıyor.

TSK, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası görülen orduların arasında yer almayı sürdürüyor. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastaların olduğu ordular arasında yer alan TSK, bu başarısıyla birçok önemli orduyu geride bıraktı. Alınan tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçte TSK'nın görevlerini, harekat ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirleri de hayata geçiriyor. Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede 'proaktif yaklaşım' esas alınırken gelişmelere göre alınan her yeni önlemle koronavirüsün kışlalardan uzak tutulmasına gayret gösteriliyor.

YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇTİEdinilen bilgiye göre, daha önce personeline nikah ve düğün gibi virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu toplu faaliyetlere katılmamaları konusunda uyarı yapılan TSK'da yeni bir uygulama daha hayata geçti. Bu kapsamda TSK personelinden temaslı veya şüpheli olarak evinde karantinada olması gerekenlerle kronik hastalığı nedeniyle idari izin verilen personelin yapılan sürpriz denetimlerle evlerinde olup olmadıkları kontrol ediliyor. Oluşturulan özel ekipler lojmanlara ve personelin kaldığı evlere habersiz gidiyor. Koruyucu kıyafet giyen ekipler karantina nedeniyle evlerinde kalmaları gereken personelin evde olup olmadığını, söz konusu kurala uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Karantinada olması gerekirken evlerinde bulunmayan personele ise birlik komutanları tarafından yaptırım uygulanıyor. Bakanlık bünyesinde kurulan Covid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararın kışlaları salgından korumaya yönelik önemli bir adım olduğu değerlendirildi.MASKE ÜRETİMİ 100 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları koronavirüs salgınına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikim evlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde adımlar atıldı. Söz konusu tesislerde bugüne kadar 104 milyon maske, 500 binden fazla tulum ve 245 bin litre dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil, halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.

ANKARA,


Koronavirüs, uzak filmi, Karantina, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Karantinadaki TSK personeline sıkı denetim - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Koronaya davullu zurnalı davetiye! Ekiplerin müdahale ettiği düğünde vatandaşlara ceza yağdı Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Karantinadaki TSK personeline sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei