Son dakika haberleri... Karantinayı ihlal etti, polise yakalandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin uygulamasında karantina ihlali yaptığı belirlenen Mehmet Ceylan, ambulansla yurda götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kap Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin işlem yapmak için kimliğini aldığı Mehmet Ceylan'ın HES kodu sorgulamasında karantinada olduğu belirlendi. Karantinada olması gerektiği adresin dışına çıktığı belirlenen Mehmet Ceylan, 3 bin 150 TL idari para cezası kesilerek, çağırılan ambulansla yurda yerleştirildi.